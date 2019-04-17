حبس خليجي انتحل صفة رجــل أمن

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

عاقبت محكمة الجنايات في الشارقة خليجياً بالسجن لمدة ستة أشهر، بتهمة حيازته المخدرات، وثلاثة أشهر لاعتدائه على موظف عام، وثلاثة أشهر لانتحال صفة رجل أمن، وغرامة 10 آلاف درهم، بعد ثبوت إدانته بأخذ الأموال بطرق احتيالية من سائقي شاحنات، كان يوقفها بعد انتحاله صفة رجل أمن وهو تحت تأثير المخدرات، والاعتداء على رجال الشرطة أثناء محاولته الهرب من داخل سيارة الشرطة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 30 سبتمبر الماضي، عندما لاحظ شرطي في إحدى الدوريات ازدحاماً مرورياً خانقاً على شارع الشيخ محمد بن زايد، وشاهد المتهم يقوم بإيقاف الشاحنات، فتوجه إليه وسأله عن سبب إيقافه الشاحنات، وشاهد بيده ملكية ورخص قيادة، ما جعل الشرطي يتوجه لإحدى الشاحنات وسؤال سائقها عن سبب وقوفه، وتبين من السائق أن المتهم طلب منه الوقوف وإخراج ملكية الشاحنة، وادعى أنه من رجال التحريات، ومخالفة الشاحنة بقيمة 20 ألف درهم، لعدم التزامها بقوانين المرور، وفي حال دفع 1000 درهم للمتهم لن يقوم بتحرير المخالفة.

وعندما توجه الشرطي إلى المتهم وجده بحالة غير طبيعية، وتبين أنه تحت تأثير المشروبات الكحولية، وخلال حديث الشرطي معه اعتدى عليه، وعضه محاولاً الهرب.