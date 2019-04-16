الإبعاد لمبرمج عطّل 15 موقعاً إلكترونياً انتقاماً من شركته

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ والإبعاد، بحق مبرمج تقني آسيوي، (33 عاماً)، بتهمة تهديد صاحب الشركة التي يعمل فيها بتدمير 15 موقعاً إلكترونياً، أنشأتها الشركة لمصلحة عملاء، إذا لم يسدد له 4000 درهم استقطعها من راتبه أثناء عمله في الشركة، ولم يكتف بمجرد التهديد - بحسب تحقيقات النيابة العامة - بل دخل إلى تلك المواقع من دون تصريح، وعطلها، وأتلفها، ما تسبب في خسائر مالية للشركة.

وأفاد المجني عليه، شريك في وكالة للإعلام، أن المتهم كان موظفاً لديه يعمل بمهنة مبرمج حاسب آلي، وتتمثل طبيعة عمله في برمجة مواقع الإنترنت وإنشائها والتحكم فيها كلياً أو جزئياً، وبعد مرور ثلاثة أشهر من عمله اعتذر عن متابعة عمله مبرمجاً، فتم إبلاغه بأن هذا سبب استخدامه، واستحق عليه راتب 5000 درهم، لكن في حالة اعتذاره عن العمل مبرمجاً فإن راتبه سيتقلص إلى 3000 درهم، فوافق والتزم لمدة شهرين، ثم تقدم باستقالته في الشهر الثالث، وتم قبول استقالته.

وبعد مرور 10 أيام من مغادرته، تواصل مع أحد زملائه عبر تطبيق «واتس أب»، وتوعد أنه في حالة عدم إعادة مبلغ 4000 درهم الذي اقتطع من راتبه خلال شهرين، فسيخترق المواقع الإلكترونية، مستغلاً قدرته على ذلك بحكم عمله السابق، ويخرّبها كلياً، ولم يكتف بالتهديد، بل اخترقها وأصابها بشلل كامل، أدى إلى تضرر أصحابها الذين حرّروا بلاغات ضد الشركة لدى الشرطة، ما تسبب في تكبدها خسائر كبيرة. وأنكر المتهم أثناء مثوله أمام محكمة الجنايات ارتكابه التهم التي وجهت إليه، لكن المحكمة دانته، وقضت بإبعاده، في ظل إيقاف تنفيذ حكم بحبسه ثلاثة أشهر.