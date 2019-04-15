اتهام شاب باحتجاز جدته في سيارة واشعال النار بها

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أجلت محكمة جنايات أبوظبي، النظر في قضية اتهام شاب عربي، بمحاولة قتل جدته حرقاً داخل إحدى المركبات إلى يوم 23 من الشهر الجاري للمرافعة والدفاع.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المجني عليها، ببلاغ إلى الجهات المعنية، تتهم فيه حفيدها بمحاولة قتلها حرقاً، وذلك بعد ان احتجزها داخل السيارة التي كانت تستقلها برفقته، ليشرع بعد ذلك في إضرام النار في السيارة محاولاً قتلها.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم عن التهم المنسوبة إليه، أنكر المتهم الواقعة مؤكداً أن الواقعة عبارة عن حريق نشب في المركبة عن طريق الخطاء، جراء احتفاظه داخل المركبة بمعدات تستخدم للتخييم كان من ضمنها أسطوانة غاز بها تسريب ونتج عنه نشوب الحريق واحتراق المركبة التي كانت بداخلها جدته، وشدد على أن العلاقة التي تجمعه بجدته "أم والده" علاقة جيدة، ولا توجد أي خلافات بينهما تستدعي ارتكابه للجريمة، داعياً هيئة المحكمة إلى سماع شهادة الشهود الذين احضرهم إلى قاعة المحكمة.

واستجابة المحكمة لطلب المتهم، حيث طلبت من الشهود الخروج إلى خارج القاعة، لسماع شهادة كلٍ منهم على حده، حيث أفاد الشاهد الأول (خال المتهم) بان أسطوانة الغاز التي استخدمت في الواقعة، كانت تعاني من وجود خلل في الجزء الخاص بغلقها.

فيما أشار الشاهد الثاني (صديق المتهم) إلى وجود اتفاق بينه وبين المتهم على الخروج في رحلة برية برفقة باقي الأصدقاء، وأن المتهم أبلغه، بقيامه بوضع كافة الأغراض والتجهيزات المتعلقة بالرحلة ومنها شواية واسطوانة غاز، مشيراً إلى أنه علم بعد ذلك بتأجيل الرحلة نتيجة نشوب حريق في مركبة المتهم بسبب تسريب في أسطوانة الغاز.

فيما أفاد الشاهد الثالث (جار المتهم) بأنه يوم الواقعة كان جالساً في غرفته وسمع أصوات صراخ قادمة من الخارج، وعندما تبين الأمر وجد سيارة المتهم، تشتعل وتخرج من جنباتها أبخرة كثيفة، فقرر النزول للمساعدة حيث وجد المتهم يحاول فتح الأبواب حتى نجح فتح أحدهم، وأخرج جدته من داخل السيارة.