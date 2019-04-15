محاكمة موظف أربعيني بسبب تزوير تذكرة مواقف بدرهمين

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف أسيوي 44 عاماً زور تذكرة مواقف سعرها ربما لا يزيد عن درهمين، للتهرب من دفع ثمن تذكرة جديدة، إذ قص الرقم 5 من القديمة وثبتها على تذكرة أخرى منتهى صلاحيتها بتاريخ 3 مارس 2109، ليجعلها بتاريخ 5 مارس 2019، ثم وضعها في واجهة المركبة.

وأفاد شاهد إثبات يعمل مفتش بهيئة الطرق والمواصلات إنه كان على رأس عمله يوم الوقاعة في منطقة النخيل، وتوقف أمام مركبة من نوع تويوتا كورل واطلع على تذكرة المواقف الموجودة فلاحظ أن رمزها ليس نفس رمز المنطقة وهناك تضارب في التاريخ الموجود بها، كما أن هناك بعض الرموز غير موجودة.

وتصادف مرور سائق المركبة، فطلب منه إعطائه التذكرة واكتشف أن التاريه مغطى بورقة صغيرة الحجم بتاريخ اليوم، فأيقن انها مزورة، خصوصاً بعد أن قارنها بتذكرة حديثة، فاتصل بالشرطة وأبلغ عن الواقعة، وتم القبض على الموظف وإحالته إلى النيابة العامة حيث اعترف بجريمته، كما أثبت الفحص من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية عملية التزوير.