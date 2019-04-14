بالفيديو.. انقاذ 570 شخصاً عبر الطائرات المروحية كانوا عالقين في الجبال برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قال قائد عام شرطة رأس الخيمة، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إن الفريق بالتعاون مع جميع الجهات المختصة في الإمارة وفرق الإنقاذ في شرطتي أبوظبي ودبي أنقذوا ما يقارب 570 شخصا كانوا عالقين في أعالي الجبال وبين الوديان أمس خلال سقوط الأمطار الغزيرة وفيضان الأودية وتم نقلهم إلى أماكن آمنة وتقديم الدعم الطبي والمواد الغذائية لهم، حيث قام فريق طيران شرطة رأس الخيمة بنقل ما يقارب 170 شخصا منهم كانوا عالقين في أعالي الجبال، وإخراج 400 آخرين كانوا محصورين في الأودية، حيث تم نقلهم للأسفل والاطمئنان على سلامتهم، لافتا إلى أن الجهود تزال جارية والجهود مستمرة حتى انتهاء الظروف الجوية التي تمر بها الإمارة.

وأضاف على أن فريق الأزمات والطوارئ المحلي وبالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة قاموا بشق طريق رملي بين أحد الجبال وبعض الوديان لعبور العديد من العالقين بسبب الأمطار الغزيرة، وتابع أن هناك جهود لمساعدة المنازل المتضررة في الكثير من مناطق الإمارة قائمة وأن الجميع قائم بدوره على أكمل وجه منذ بداية تغير الجو من مساء الأمس ولغاية صباح اليوم والجهود مستمرة ومتواصلة حتى توقف الظروف الجوية.

وأشار إلى أن الحفاظ على سلامة المحصورين وأفراد المجتمع تمثل أولوية لفريق الأزمات والطوارئ المحلي وأن الجميع لن يتوانى عن تقديم أي مساعدة أو دعم لجميع المتضررين وكلنا على أهبة الاستعداد لأي طارئ حتى انتهاء الظروف الجوية التي تمر بها الإمارة .