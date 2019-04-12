بالفيديو.. انفجار أسطوانة غاز يتسبب بدمار منزل وإصابة عاملة بعجمان

المصدر: محمد الرفاعي ـ عجمان

تسبب انفجار لإسطوانة غاز بتضرر منزل لأحد المواطنين بمنطقة الرقايب 2 بعجمان، إذ نتج عن انفجار الأسطوانة التي يتوقع ان يكون سببها تسرب للغاز إصابة العاملة بجروح وحروق من الدرجة الأولى.

وأوضح أقارب لأصحاب المنزل ل"الإمارات اليوم" أن الحادثة وقعت بين الساعة الثانية والثالثة ظهرا، مشيرين إلى أنهم سمعوا صوت انفجار كبير وهرعوا من أماكنهم، وخلال خروجهم من المنزل بثواني بدأت تتساقط الاسقف وجدران المنزل.

وبينوا بان انفجار الاسطوانة تسبب بخراب غرفة الجلوس وملحق البيت والساحة الخارجية، مشيرين الى أنهم فور الإبلاغ عن الواقعة هرعت الفرق الأمنية والدفاع المدني لمكان الحادث وتم السيطرة على جميع الحريق.

وأشاروا إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا بالواقعة للوقوف على اسباب الانفجار، وتم نقل العاملة للمستشفى لتلقي العلاج، مبينين أنه لا توجد إصابات بأفراد العائلة ولكن الخوف تملك الأطفال وأهالي البيت، متسائلين عن من سيتحمل مسؤولية الانفجار، في حال كان الخطأ تقني.