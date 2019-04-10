3 سنوات سجناً لخادمة هتكت عرض طفلة

المصدر: سمية الحمادي ــ الفجيرة

قضت دائرة استئناف الفجيرة بالسجن ثلاث سنوات، والإبعاد خارج البلاد، لخادمة إفريقية، بعد إدانتها بهتك عرض طفلة.

وكانت الخادمة تعمل لدى كفيلها، وتتولى رعاية طفلته والاهتمام بحاجاتها، وشعرت الأم بظهور تغيرات على سلوك الطفلة، وظهر عليها الانهاك والإعياء الجسدي والنفسي، إذ قامت الطفلة بالإشارة إلى الخادمة عند سؤال والدتها عن سبب تعبها وإنهاكها الجسدي، وعلى الفور قام والد الطفلة بفتح بلاغ جنائي لدى الشرطة، وألقي القبض على الخادمة، وأمرت النيابة العامة بتحويلها إلى المحكمة بعد انتهاء التحقيق معها.

وقدم والدا الطفلة تقريرين طبيين من مستشفى الفجيرة ومستشفى آخر، يؤكدان واقعة هتك العرض، بينما نفى تقرير الطبيب الشرعي الواقعة، ونفت الخادمة التهمة المنسوبة إليها، وعلى ضوء ذلك أفرجت المحكمة الابتدائية عن المتهمة.

واستأنف والد الطفلة القرار، وطلب عرض الطفلة على الطبيب الشرعي الذي أثبت الواقعة، ودانت محكمة الاستئناف المتهمة، وقضت بسجنها ثلاث سنوات والإبعاد.