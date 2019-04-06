محاكمة سائق تسبّب في وفاة شخص

المصدر: مصباح أمين ــ رأس الخيمة

تباشر محكمة استئناف الجنح في رأس الخيمة، محاكمة آسيوي متهم بشرب الخمر وقيادة مركبته تحت تأثير الكحول، والتسبب في وفاة آخر بحادث مروري، وإتلاف مركبته في الطريق العام.

واعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وأنكر تهمة التسبب في وفاة شخص نتيجة ارتكاب حادث مروري، وقال أمام المحكمة إنه لا يتذكر قيامه بقتل شخص عن طريق الخطأ نتيجة حادث مروري ارتكبه.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهم فترات متفاوتة عن كل تهمة من التهم المسندة إليه، كما ألزمته بدفع 200 ألف درهم الدية الشرعية لورثة المتوفى في الحادث المروري.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة رأس الخيمة بلاغاً بوقوع حادث مروري على أحد طرق الإمارة، وتبيّن من خلال المعاينة المبدئية وفاة شخص نتيجة تعرّضه لحادث مروري من قبل مركبة يقودها سائق يحمل جنسية دولة آسيوية، وعند فحص السائق من قبل رجال الشرطة تبيّن أنه في حالة سكر نتيجة تناوله مشروبات كحولية.

واعترف المتهم في تحقيقات الشرطة بشرب الخمر وبقيادة المركبة تحت تأثير الكحوليات التي تناولها، لافتاً إلى أنه لم ينتبه للطريق أثناء القيادة وفوجئ بوقوع حادث مروري، لعدم تركيزه على الطريق، واصطدامه بأحد المارة على الطريق.