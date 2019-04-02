أوروبي يستدرج آسيوياً ويخطفه لتحصيل مليون درهم من شقيقه

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس سائح أوروبي عاماً والإبعاد بعد إدانته باحتجاز زائر أسيوي استدرجه إلى الدولة بعد انتحال صفة امرأة والتواصل معه لمدة ستة أشهر، ثم طلب فديه من شقيقه ما يوازي مليون و55 ألف درهم بعملة بلاده مقابل الإفراج عنه وذلك بسبب خلافات قديمة بين المتهم وشقيق المجني عليه.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم البالغ من العمر 36 عاماً حضر إلى الدولة بتاشيرة زيارة وتواصل مع المجني عليه باعتباره امرأة، وأقنعه بأنه يعيش في دبي وقادر على توفير وظيفة له، بل أقنعه أنه وجد بالفعل وظيفة وأرسل إليه تأشيرة زيارة.

وقال المجني عليه في التحقيقات إنه وصل إلى الدولة في يونيو الماضي وقابله المتهم في المطار باعتباره مندوب من الشركة التي سيعمل فيها، ثم نقله إلى الفندق، وفور وصولهم قام بتقييده وأخبره بأنه سيحتجزه إلى أن يدفع شقيقه الذي يعيش في بريطانيا ما يعادل مليون و55 ألف درهم بعملة بلاده، وهو المبلغ الذي يدين به شقيقه له مقابل عقار كان يفترض أن يبيعه إياه، وإلا سيقتله.

وأضاف المجني عليه إنه تواصل مع شقيقه وأبلغه بما حدث، فاتصل شقيقه بأسرته التي أبلغت شرطة دبي، التي تعقبت المتهم واستطاعت القبض عليه في الفندق خلال ساعات من البلاغ، والعثور على المجني عليه.

من جهته أنكر السائح التهم الموجهة إليه وأدانته المحكمة وقضت بحبسه عاماً والإبعاد.