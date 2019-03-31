حجز 7 مركبات لمزاولة أصحابها نشاطات لبيع الخضار والفواكه بعجمان

المصدر: الامارات اليوم – الشارقة

الامارات اليوم – الشارقةنفذت إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان حملة تفتيشية للحد من الظواهر السلبية المتمثلة في إقامة الأسواق العشوائية في المناطق الصناعية القريبة من التجمعات العمالية، وشملت الحملة كذلك الباعة المتجولين في مناطق مختلفة، وذلك بالتعاون مع إدارة الصحة العامة في دائرة البلدية والتخطيط، وقد أسفرت الحملة عن حجز 7 مركبات تقوم بمزاولة نشاط بيع الخضار والفواكه دون ترخيص، كما تم مصادرة عدد من البضائع كالملابس وإكسسوارات الهواتف، وغيرها من المنتجات التي يتم عرضها للبيع بشكل عشوائي وغير قانوني.

وبهذا الشأن، قال مدير قسم التفتيش والمتابعة في الدائرة، ماجد السويدي، " تقوم الدائرة بتنفيذ جولات دورية لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات السلبية، وذلك انطلاقاً من دورها الرقابي الهادف إلى حماية المستهلكين، حيث لاحظنا عدداً من الباعة المتجولين يقومون باستعمال مركباتهم الخاصة للبيع دون ترخيص، خصوصاً أيام العطل والإجازات الرسمية، وعليه نفذنا هذه الحملة التفتيشية المشتركة مع البلدية من أجل التصدي لهذه الممارسات السلبية، وستواصل الدائرة جهودها الرقابية بما يخدم جميع أطراف النشاط الاقتصادي "

جديرٌ بالذكر أن اقتصادية عجمان تحرص على تنفيذ جولات دورية للتفتيش وأخرى للتوعية، بهدف رفع الوعي القانوني لدى التجار والمستهلكين على حد سواء، وذلك لتحقيق بيئة استهلاكية آمنة، وتعزيز المناخ التجاري المتوافق مع القوانين والأنظمة السارية في الإمارة.