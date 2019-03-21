إنقاذ شاب سقط في منور بعجمان

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

أنقذ رجال الدفاع المدني عجمان عصرأمس، شاباً من جنسية دولة آسيوية يبلغ من العمر 36 عاماً بعد ما سقط في منور ( فتحة التهوية الرئيسية ) في إحدى البنايات السكنية في منطقة الصناعية الجديدة، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف الوطني.

وأفاد مدير إدارة المراكز العميد محمد علي جميرا بأن منصة الدفاع المدني تلقت بلاغاً يفيد بسقوط شخص في منور بناية سكنية في منطقة الصناعية وعلى الفور تحريك مركبات الدفاع المدني والتدخل والسريع والإسعاف إلى موقع الحادث، وقامت فرقة الإنقاذ بانتشال الشاب وتسليمه إلى الإسعاف الوطني ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح العميد جميرا أنه بعد انتهاء مهمة الإنقاذ تم تسليم الموقع للشرطة لاستكمال بقية الإجراءات ومخاطبة الجهات المختصة للتعامل مع المنور الذي يشكل خطراً على حياة المارة وخاصة الأطفال.