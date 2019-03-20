اتهام خليجي بمحاولة دهس أمّ مطلقته

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة الاستئناف في الفجيرة قضية خليجي متهم بتعريض حياة امرأة للخطر أثناء قيادته المركبة، ومحاولة دهسها، وفي نهاية الجلسة قررت حجز القضية للحكم إلى جلسة مقبلة.

وفي التفاصيل، قدمت المجني عليها شكوى ضد شخص عرّض حياتها للخطر، واتهمته بمحاولة دهسها بالمركبة التي كان يقودها، وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة، وواجه قاضي المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، مشيراً إلى أن الدعوى كيدية، إذ إن الشاكية على خلاف مستمر معه، وهي والدة مطلقته، إذ لم يكن ينوي دهسها أو تعريض حياتها للخطر، متابعاً أن المدعية لا يوجد لديها أدله ملموسة تثبت صحة الدعوى التي تقدمت بها ضده.