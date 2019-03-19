إخماد حريق شقة سكنية في عجمان

المصدر: الامارات اليوم - عجمان

أخمدت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، حريقاً في شقة سكنية بمنطقة الصناعية الجديدة، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وأوضح المقدم رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز، أن منصة الدفاع المدني بشرطة عجمان تلقت بلاغاً يفيد باحتراق شقة في منطقة الصناعية، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني من منطقة الاختصاص، وسيارات الإسعاف الوطني والشرطة، وعند الوصول قامت فرق الدفاع المدني بإخلاء البناية السكنية من السكان بالكامل لسلامتهم، ومن ثم قامت الفرق بمكافحة الحريق بواسطة الماء، مؤكداً عدم وقوع إي إصابات بشرية.

ودعا المقدم رائد عبيد الزعابي سكان المباني بتطبيق خطة الاخلاء فوراً حين سماع جرس الإنذار واستخدام مخارج الطوارئ القريبة من سكنهم، والـتأكد من سلامة الأجهزة الالكترونية والتمديدات الكهربائية بشكل دوري وتطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة وصيانة معدات إطفاء الحريق اليدوية، و أوضح الزعابي بأنه لاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق .