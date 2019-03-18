شاهد.. شرطي يخاطر بحياته لإنقاذ 3 أسر علقت مركباتهم في وادي البيح برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أنقذ الشرطي سالم حسين الهوتي 25 عاما من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أمس 8 أشخاص من 3 أسر من خطر الغرق إثر تعطل مركباتهم في مجرى مياه وادي البيح في إمارة رأس الخيمة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، حيث خاطر الهوتي بحياته وقفز وسط مياه الوادي القوية وربط المركبات العالقة في الوادي بمركبة دورية الشرطة التي سحبتهم إلى البر بسلام.

ورى الهوتي لـ "الإمارات اليوم" تفاصيل عملية الإنقاذ، قائلا: "تلقينا في شرطة رأس الخيمة مساء أمس 8 بلاغات عن تعطل مركبات وسط مجرى مياه وادي البيح برأس الخيمة وبداخلها عائلات وأطفال، حيث قمت على الفور برفقة أربعة من رجال الشرطة بتجهيز دورية المرور من نوع (بوشنب) لاندكروزر، بالأجهزة اللازمة لعمليات الإنقاذ".

وأوضح "فور وصولنا لوادي البيح رصدنا 3 مركبات منها مركبتان لأسرتين مواطنتين ومركبة أخرى لأسرة من جنسية دولة آسيوية عالقين وسط مجرى الوادي في وضع خطير لتدفق مياه الوادي بقوة إثر سقوط الإمطار الغزيرة.

وأضاف، "باشرنا على الفور في دخول مجرى الوادي واقتربنا من المركبة الأولى والتي كانت في وضعية غير مستقرة نتيجة جرفها من مياه الوادي بشكل قوي، حيث رصدنا بداخلها مواطنا وزوجته وأبلغتهم بأنهم سيتم انقاذهم بأمان وأن عليهم الالتزام بتعليماتنا لتفادي تدهور المركبة بسبب قوة المياه المتدفقة.

وأكمل، قفزت في مجرى الوادي وتمسكت بمركبة الشرطة بقوة حتى لا تجرفني مياه الوادي القوية، وقمت بربط الحبل الموصول بمركبة الشرطة بمركبة المواطن العالقة في الوادي وتم سحبها للخارج بأمان وإنقاذ الأسرة من الخطر، لافتا إلى أن أي خطأ في عملية الإنقاذ قد يعرضه ويعرض الآخرين للخطر لذلك كان حذرا في التعامل مع مجرى الوادي الخطير.

وأضاف، بعد إنقاذ المركبة الأولى توجهنا لإنقاذ المركبة الثانية والتي كانت بعيداة عن موقعنا لذلك دخلنا مجرى الوادي بحذر شديد حفاظا على سلامتنا وللوصول إلى هدفنا بشكل آمن، وتابع فور وصولنا للمركبة تبين أن بداخلها أسرة مواطنة مكونة من مواطن وزوجته وطفلهما حيث قفزت لمياه الوادي وقمت بربط مركبتهم بحبل بمركبة الشرطة وتم سحبها بأمان إلى البر وتقديم الخدمات اللازمة للأسرة والاطمئنان على سلامتهم.

وأوضح، "ذهبنا لإنقاذ المركبة الثالثة وتبين أن بداخلها أسرة مكونة من ثلاثة أشخاص وكانوا في حالة هلع نتيجة جرف مياه الوادي لمركبتهم نتيجة قوة المياه المتدفقة وهطول الأمطار الغزيرة في الوقت نفسه، وتابع قفزت مجددا لمياه الوادي وقمت بربط المركبة العالقة بمركبة الشرطة وتم سحبها إلى البر بأمان.

وأضاف أن باقي الدوريات وأفراد الشرطة والإنقاذ قاموا بإنقاذ وسحب باقي المركبات العالقة في الوادي إلى البر حيث كانت تعود جميعها لشباب مواطنين قاموا بدخول مجرى الوادي اعتقادا أن بإمكانهم قطع طريق الوادي بسرعة إلا أنهم تفاجئوا بقوة جريان الوادي ما تسبب في تعطل مركباتهم وعدم تمكنهم من الخروج للبر بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي.

وأشار الهوتي إلى أن ما قام به هو عمل إنساني وواجب وطني وأن إنقاذ حياة الآخرين من صميم عمله وأنه على استعداد للتضحية بحياته من أجل إنقاذ حياة أي شخص قد يتعرض للخطر، موضحاً أنه لم يتردد لحظة في النزول لمياه الوادي والقيام بواجبه.

وأضاف أنه لا يستطيع إبقاء الركاب عالقين وسط مجرى مياه الوادي لوقت طويل وأن تدخل الشرطة بسرعة ساهم في إنقاذهم في الوقت المناسب قبل ارتفاع منسوب المياه وتدفق مجرى الوادي بقوة، لافتا إلى أن عملية إنقاذ كل مركبة استغرقت منه 10 دقائق من بداية دخول مركبة الشرطة لمجرى الوادي إلى سحب المركبة العالقة إلى البر.









