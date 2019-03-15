نيابة دبي تتلف 6.6 أطنان مخدرات ومؤثرات عقلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أتلفت النيابة العامة في دبي، منذ بداية العام الجاري، مواد مخدرة ومؤثرات عقلية تزن نحو ستة أطنان و660 كيلوغراماً، عن طريق اللجنة المختصة بالتصرف في المضبوطات والمعثورات.

وقال المحامي العام الأول رئيس لجنة التصرف في المضبوطات والمعثورات، المستشار حمد الخلافين، إن المواد المتلفة التي ضبطت من الجهات الأمنية خلال الفترة الماضية كانت لقضايا عدة وتهم مختلفة ضد المتورطين فيها، وتم البت فيها قضائياً، مع استكمال كل الإجراءات القانونية التي توجب عليها التخلص منها بطريقة الاتلاف بشكل نهائي، وتم اعتماد الإجراء من قبل اللجنة المختصة.

ويأتي ذلك ضمن الالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية كافة في قضايا المواد المخدرة المضبوطة للوصول لمرحلة الاتلاف، لضمان دقة تنفيذ الأحكام لتحقيق المساواة والحيادية والنزاهة في الأحكام القضائية والتحقيقات، ووفق الاشتراطات الخاصة لضمان الأمن والصحة والسلامة والمحافظة على البيئة والسلامة العامة، بعد التنسيق مع بلدية دبي وتحت حراسة أمنية مشددة من القيادة العامة لشرطة دبي، متمثلة في مخفر أمن المحاكم والنيابة العامة والادارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ وإدارة أمن وحماية الشخصيات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.