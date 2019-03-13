براءة عاملة منزلية من هتك عرض طفلة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

استأنفت النيابة العامة في قرار محكمة الفجيرة الابتدائية، الذي حكم ببراءة عاملة منزلية إفريقية من تهمة هتك عرض طفلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن العاملة المنزلية تعمل لدى كفيلها، وتتولى رعاية طفلته والاهتمام بشؤونها، وأحست الأم بأن الطفلة ظهر عليها تغير نفسي وإنهاك وإعياء جسدي، إذ قامت الطفلة بالإشارة إلى العاملة المنزلية عند سؤال والدتها عن سبب تعبها وإنهاكها الجسدي، وعلى الفور قام والد الطفلة بفتح بلاغ جنائي لدى الشرطة، وألقي القبض على العاملة المنزلية.

وأمرت النيابة العامة بتحويلها إلى المحكمة بعد انتهاء التحقيق معها، وأنكرت عند توجيه هيئة المحكمة سؤالاً لها حول التهمة المنسوبة إليها، وقدم والدا الطفلة تقريرين طبيين من مستشفى الفجيرة، ومستشفى آخر، يؤكدان واقعة هتك العرض، بينما نفى تقرير الطبيب الشرعي الواقعة، وعلى ضوء ذلك، قررت المحكمة الابتدائية براءة المتهمة.