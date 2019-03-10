قائد شرطة عجمان: 52% من حوادث المرور في الإمارة بسبب عدم الانتباه

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، أن مخالفة عدم الانتباه للطريق تسببت في وقوع 52%، من حوادث المرور بعجمان خلال العام الماضي.

وقال إن شرطة عجمان حققت تفوقاً، في نتائج مؤشراتها الاستراتيجية ومستهدفاتها في عام 2018، إذ وصلت نسبة الشعور بالأمان إلى 98%، فيما انخفض معدل الجرائم المقلقة بنسبة 17%، مقارنة بعام 2017. وتابع أن الشرطة ضبطت 70 متسولاً، العام الماضي، عبر 12 حملة أمنية وتوعوية.

وأكد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر شرطة عجمان، إزالة ثمانية مواقع عشوائية بالإمارة لتحسين المظهر العام، وإزالة 162 سيارة مهجورة، وزيادة إنارة الأماكن المظلمة في 13 منطقة بعجمان، بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الشرطة فازت بـ60 جائزة، وتمكنت من الحصول على تسع مواصفات عالمية، حتى نهاية العام الماضي.

وأوضح أن الحوادث نتجت عنها إصابة 209 أشخاص في 2018، مقارنة بـ244 شخصاً في 2017، فيما بلغ عدد وفيات السير 17 حالة خلال عام 2018، مقارنة بـ18 عام 2017.

وبين أن غرفة العمليات تلقت 891 ألفاً و904 مكالمات، بمعدل 2400 مكالمة يومياً.

وأضاف أن مخالفات السير الحضورية سجلت ارتفاعاً بنسبة 14%، إذ وصل عددها إلى 89 ألفاً و290 مخالفة لعام 2018، مقارنة بـ78 ألفاً و522 مخالفة لـ2017، بينما بلغ عدد مخالفات الرادارات 324 ألفاً و976 مخالفة لعام 2018، مقارنة بـ280 ألفاً و918 مخالفة لـ2017، بنسبة زيادة بلغت 16%، وبلغ عدد رخص السوق المسحوبة 443 رخصة عن عام 2018، مقارنة بـ298 رخصة عن 2017، بنسبة تغيير بلغت 49%، وحجزت الشرطة 7658 سيارة في 2018، بزيادة 21% مقارنة بـ2017، الذي حجزت فيه 6345 سيارة.

وأوضح أنه عند دراسة أسباب حوادث المرور، تبين أن 52% من الحالات كانت بسبب الإهمال وعدم الانتباه للطريق، بينما سجل الانحراف المفاجئ 13% من أسباب الحوادث، و9% لعدم ترك مسافة كافية، و7% لدخول طريق رئيس دون التأكد من خلوه، و6% لحالات عدم تقدير مستعملي الطرق، و4% لعدم الالتزام بخط الطريق، و4% لعدم إفساح الطريق، و5% لحالات أخرى.

وبين أن نسبة التحول الذكي والذكاء الاصطناعي في شرطة عجمان، خلال 2018، بلغت 94%، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الخدمات الذكية المطبقة عبر التطبيق الذكي يبلغ 68 خدمة، إذ تم إطلاق 19 خدمة جديدة العام الماضي، لافتاً إلى أن الشرطة لديها 104 شركات معتمدة، لتركيب الكاميرات في المحال التجارية والبنايات السكنية، مؤكداً أن عدد الكاميرات التي تم تركيبها تجاوز الـ100 ألف كاميرا.