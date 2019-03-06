الحبس والإبعاد لـ 5 أفارقة متهمين بالاتجار بالبشر

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

قضت محكمة جزاء الفجيرة بحبس خمسة أشخاص متهمين بينهم 3 فتيات جميعهم من الجنسية الافريقية بالحبس لمد تتراوح بين أربعة أشهر وثلاثة أعوام وتغريم المتهم الخامس 50 الف درهم لحيازته المشروبات الكحولية بغرض الاتجار بها، والاتجار بالبشر ويواجه الرابع 4 اشهر، مع ابعاد جميع المتهمين خارج البلاد بعد انتهاء المدة.



وكانت الشرطة قد القت القبض على المتهمين الخمسة بتهمة الاتجار بالبشر حيث يدير المتهم الخامس إحدى الشقق ويستغل المتهمات الثلاث لارتكاب جريمة الزنا مع اشخاص مجهولين مقابل 50 درهماً في كل مرة يحضر هؤلاء الأشخاص إلى الشقة المخصصة لهذا الغرض، كما كان يخفي المشروبات الكحولية داخل الشقة للاتجار بها.



وأمرت النيابة العامة بتحويل جميع المتهمين الى المحكمة بعد اكتمال التحريات وتوجيه التهم ضدهم، وأنكر المتهم الخامس أمام هيئة المحكمة تهمة إدارة منزلاً للدعارة أو تحريض واستغلال الفتيات على ممارسة أعمال الرذيلة والزنا، موضحا بأنه اجر الشقة ليسكنهن فيها بمقابل مادي، وأقر بحيازته للمشروبات الكحولية وبيعها التجارة فيها.



بينما أقر المتهم الخامس بأنه مقيم بصورة غير قانونية في الدولة بعد انتهاء اقامته، وتمت توجيه تهمة ممارسة الزنا للمتهمات الثلاث.