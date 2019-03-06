آسيوي يقتل زوج أخته بسبب طلاقها

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

ألقت الفرق الأمنية والتحريات في شرطة عجمان، القبض على آسيوي متهم بالقتل، بعد تنفيذ جريمته بأقل من 12 ساعة، في أحد مطارات الدولة، خلال محاولته الهرب والسفر، إذ أقدم المتهم على قتل المجني عليه طعناً بالسكين، بسبب تطليقه أخته.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، المقدم أحمد سعيد النعيمي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوجود اعتداء على شخص آسيوي في منطقة النعيمية، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى القاسمي، وعليه تحركت الفرق الأمنية والتحريات إلى المستشفى للوقوف على الواقعة، مشيراً إلى أن رجال التحريات استطاعوا معرفة اسم الجاني، والحصول عليه من المجني عليه قبل مفارقته الحياة.

وتابع أنه بالتحري عن الجاني عن طريق اسمه الذي أعطاه المجني عليه لرجال الأمن قبل وفاته، اتضح أنه شقيق زوجة المجني عليه، وأنه كان مقيماً في الدولة، وسافر إلى بلاده، وعاد لتعديل وضعه والعمل على كفالة شركة أخرى، لافتاً إلى أن التحريات عملت بأقصى سرعة ومخاطبة منافذ الدولة البرية والمطارات، وتعميم اسم الجاني عليها، لمنعه من السفر.

وبيّن النعيمي، أنه تم العثور على تصوير من خلال كاميرات المراقبة الأمنية الموجودة في شوارع الإمارة للجاني، وتمت معرفة وجهته، حيث جاءت إخبارية بأن المتهم حجز تذكرة سفر إلى بلاده، وتم ضبطه قبل مغادرته الدولة في مطار دبي.

وأشار إلى أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن المجني عليه تلقى طعنات نافذة عدة في صدره بسكين، ما أدى إلى وفاته، مشيراً إلى أن سرعة استجابة الشرطة للبلاغ، والوصول إلى المستشفى قبل وفاة المجني عليه، أديا إلى معرفة الجاني وضبطه خلال أقل من 12 ساعة من تلقي البلاغ.

وقال إن المتهم اعترف خلال التحقيقات بأنه غضب من المجني عليه، وقتله، بعد أن طلق أخته دون سبب مقنع، لافتاً إلى أن الشرطة انتهت من التحقيق، وأحالت القضية إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.