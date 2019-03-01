محاكمة آسيوي قتل زميله في العمل

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية آسيوي متهم بالقتل العمد، إذ أقدم على قتل زميله في العمل، إثر مشادات كلامية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه حصلت بين المتهم والمجني عليه مشادات كلامية في مكان العمل الذي يعملان فيه، تحولت إلى مشاجرة وضرب بالأيدي، حيث قام المتهم بضرب المجني عليه على رأسه، ما أفضى إلى وفاته، وبعدها ورد بلاغ إلى شرطة الشارقة يفيد بحصول مشاجرة، والتسبب بموت أحد طرفي المشاجرة، وتم ضبط المتهم.

وحضر مندوب سفارة دولة المجني عليه إلى المحكمة، وقدم ما يفيد بنية ذوي المجني عليه التنازل عن القصاص، وطلبهم الدية، مشيراً إلى أن أهل القتيل يعملون حالياً على استكمال الأوراق الرسمية لتوكيل من ينوب عنهم للتنازل عن القصاص، وطلب أجلاً لتقديم الأوراق مترجمة مع الوكالة.

بدورها، قررت المحكمة تزويدها بالأوراق الرسمية التي تفيد بتنازل أولياء الدم، وتوكيل رسمي، وتأجيل القضية إلى تاريخ 26 مارس المقبل.