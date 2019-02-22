شرطة دبي تنقذ 14 بحاراً اصطدم مركبهم بكاسر الأمواج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنقذ مركز شرطة الموانئ، بالتعاون مع النجدة الجوية بشرطة دبي، 14 بحاراً بعد جنوح مركبهم الحديدي الضخم، واصطدامه بصخور كاسر الأمواج مقابل الواجهة البحرية في جزيرة ديرة، بسبب ارتفاع الموج الناجم عن شدة الرياح، الذي تزامن مع تعطل محرك المركب، ففقد طاقم المركب القدرة على التحكم فيه.

وقال مدير مركز شرطة الموانئ بالإنابة، العقيد سعيد المدحاني، إن فريق الإنقاذ البحري تعامل بحرفية عالية مع الحادث منذ لحظة تلقيه البلاغ، رغم سوء الأحوال الجوية المتمثلة في الرياح الشديدة، وارتفاع حدة الموج، لافتاً إلى أن فريق العمل استطاع إخلاء المركب، وإنقاذ البحارة مستخدماً أسلوباً مبتكراً، وهو توصيل حبال الإنقاذ بين المركب والكاسر البحري، بسبب صعوبة وصول زوارق الشرطة إلى المكان.

وأضاف أن فريق عمل الإنقاذ والغواصين تمكن من نقل البحارة إلى بر الأمان في عملية استغرقت 35 دقيقة، مناشداً البحارة وأصحاب السفن الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم ارتياد البحر في ظل الأحوال الجوية الصعبة وارتفاع نسب الموج.

من جهته قال رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، المقدم علي عبدالله القصيب النقبي، إن غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً في الساعة 6:14 صباح أمس، يفيد باستغاثة آسيويين يوشكون على الغرق قبالة الواجهة البحرية لجزيرة ديرة، بسبب تعطل وجنوح مركبهم وشدة الرياح وخطورة الأمواج.

وأضاف أن زوارق الإنقاذ البحري والدوريات المشتركة بمركز شرطة الموانئ انتقلت برفقة مروحية النجدة الجوية، وشرعت في تنفيذ العملية براً وبحراً وجواً، لكن نظراً لصعوبة الموقف الناجم عن شدة الرياح، وارتفاع الأمواج تعذر وصول زوارق الشرطة قرب المركب الحديدي الضخم، بسبب احتمالات الاصطدام، وارتفاعه مقارنة بزوارق الشرطة، فبادر فريق العمل إلى مد حبال من الكاسر وتثبيتها بالمركب مع اتخاذ كل إجراءات السلامة للمنقذين والبحارة على حد سواء، واستطاع المنقذون والغواصون نقل البحارة واحداً تلو الآخر إلى بر الأمان، وكذلك تم نقل أمتعتهم، وتقديم الإسعافات الأولية للمحتاجين منهم.

فريق عمل الإنقاذ

والغواصين نقل

البحارة إلى بر الأمان

في عملية استغرقت

35 دقيقة.