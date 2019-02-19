خلاف على قطعة أرض يقود 7 خليجيين إلى المحكمة

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

نظرت محكمة استئناف الجنح في رأس الخيمة، أمس، قضية اعتداء سبعة خليجيين متهمين بضرب وسبّ بعضهم، نتيجة خلافات على قسيمة أرض في إمارة رأس الخيمة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهمين 4000 درهم، لكل منهم، بتهمة السبّ المتبادل، كما قضت بحبس المتهمين الأول والثاني شهراً، مع وقف التنفيذ، بتهمة تبادل الضرب.

وجاء في أوراق القضية أن المتهمين من الثاني حتى السابع، ذهبوا إلى المتهم الأول وقاموا بالتعدي عليه وسبّه، نتيجة وجود خلافات بينهم على قطعة أرض في رأس الخيمة.

وأنكر المتهم الأول أمام المحكمة الاتهامات الموجهة إليه، وأفاد بأن المتهمين قاموا بالاعتداء عليه وسبّه أثناء تفقده قطعة الأرض برفقة موظفين من جهة حكومية.

وأفاد محامي المتهم الأول، الدكتور حمد النعيمي، بأن موكله كان يتفقد أرضه التي حصل على أوراقها من الجهات الرسمية في الإمارة، وأنه أثناء وجود المهندسين في موقع الأرض لرسم «الكروكر» للأرض، فوجئ بالمتهمين الستة يعتدون عليه ويسبونه أمام الموظفين.

وأضاف أن شهود الإثبات (الموظفين) أكدوا أن موكله بريء من الاتهامات المسندة إليه، مطالباً المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه. ومن جهته، طلب محامي الدفاع عن المتهمين من الثاني حتى السابع، محمد محيي الدين، إلغاء الحكم المستأنف، وبراءة موكليه من الاتهامات المسندة إليهم، مطالباً بمخاطبة النيابة العامة لبيان وجود تصالح بين المتهمين الستة والمتهم الأول في القضية.