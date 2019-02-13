حبس لصّ الصالونات النسائية

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

قضت محكمة الفجيرة الجزائية، أمس، بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر مع وقف التنفيذ على شاب خليجي متهم بالتعدي والاستيلاء على أموال الغير، إذ تخصص في التسلل إلى صالونات نسائية وسرقة مبالغ من خزائن المحاسبة.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب أمر الإحالة من النيابة العامة، إلى ورود بلاغات من عدد من الصالونات النسائية، بتسلل شخص مجهول وسرقة مبالغ مالية، وتمكنت فرق تحريات الشرطة، بعد جمع الأدلة والمعلومات، من ضبط الشخص الذي يقوم بهذه السرقات. وكشفت التحقيقات أن المتهم سرق 50 درهماً من صالون نسائي، وفي واقعة أخرى تمكن من الدخول إلى صالون نسائي آخر، بعد أن أوقف مركبته بجوار المحل، وبعد أن تأكد من عدم وجود حركة زبائن كثيفة دخل إلى الصالون وسرق 150 درهماً، فيما قام المتهم باستهداف صالون نسائي ثالث وسرق منه 70 درهماً.