شقيقان يتعاطيان المخدرات ويطلبان العفو من المحكمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

استمعت محكمة استئناف الجنح برأس الخيمة، أخيراً، إلى اعترافات شقيقين من دولة عربية بتعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثرات العقلية، وطلب المتهمان من المحكمة العفو واستعمال الرأفة، حرصاً على مستقبل أولادهما.

وجاء في لائحة اتهام النيابة أن المتهم الأول حاز مخدر الحشيش لغرض التعاطي، وامتنع عن إعطاء عينة الفحص لرجال الشرطة، واتهمت النيابة الثاني بحيازة مادة الحشيش، ومواد عقلية مؤثرة لغرض التعاطي. واعترف المتهم الأول أمام المحكمة بتعاطي مادة الحشيش، وأنكر تهمة الامتناع عن إعطاء عينة من البول، كما اعترف المتهم الثاني أمام المحكمة بتعاطي مادة الحشيش. وأجّلت المحكمة القضية لجلسة آخر الشهر للنطق في الحكم ضد المتهمين.