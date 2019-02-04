محاكمة شخص زوّر جواز سفر وأختاماً لمطارات في الدولة

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة في قضية متهم فيها شخص من الجنسية الألمانية، بتهمة تزوير جواز سفر وأختام تعود إلى مطارات في الدولة، كما أنه كان متهماً في قضية خطف مدير شركة يعمل فيها، والاعتداء عليه لابتزازه والحصول على مبلغ مالي لتلقي العلاج.

واستمعت المحكمة للشاهد في القضية، الذي يعمل في شرطة الشارقة، وأكد أن تحرياتهم بدأت عقب ورود بلاغ يفيد بتعرض رجل خليجي للاعتداء من قبل موظف يعمل لديه، مشيراً إلى أنه بالبحث والتحري تم التوصل إلى المتهم، حيث تم العثور في مركبته المستأجرة على حقيبة تعود إليه، إذ سلم نفسه، وكان بحالة صحية سيئة، وبتفتيش الحقيبة بعد أخذ الموافقة من النيابة العامة عثر على جواز سفر مزور وأختام.

وبمواجهة المتهم بأقوال الشاهد أكد صحتها، واعترف بتهمة حيازة جواز سفر مزور وأختام، وحجزت المحكمة القضية للحكم فيها بتاريخ 13 مارس المقبل.