بالفيديو: نجاة سائق جرفت مياه الأمطار مركبته بوادي شحة في منطقة جبل جيس

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نجا سائق من جنسية دولة عربية من خطر محقق إثر انحراف مركبته عن مسارها وانجرافها من قبل مياه وادي شحة في منطقة جبل جيس برأس الخيمة، حيث تمكن السائق من الخروج من المركبة قبل سقوطها وتدهورها وسط الوادي.

وتفصيلا قال مصدر في شرطة رأس الخيمة لـ "الامارات اليوم" إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن جرف مياه وادي شحة في جبل جيس لمركبة يقودها شخص من جنسية دولة عربية ما أدى إلى غرق المركبة ونجاة سائقها الذي تمكن من الخروج منها قبل أن يجرفها الوادي وسط المياه القوية المتدفقة.

وأوضح أن الجهات المعنية وصلت لمكان البلاغ وقامت بسحب المركبة من مجرى الوادي وتم الاطمئنان على سلامة السائق والذي تبين أنه بصحة جيدة.