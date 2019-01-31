9 أفارقة يعترفون بسرقة أموال شركة صرافة بالسواطير

المصدر: أمين الجمال - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، النظر في قضية تسعة أفارقة متهمين بسرقة 265 ألفاً و748 درهماً، من شركة صرافة، باستخدام سواطير وفأس، وأعترف المتهمون بجريمتهم في التحقيقات.

وأفادت أوراق القضية بأن المتهمين التسعة استغلوا نقل ثلاثة موظفين حقيبة أموال من داخل فرع شركة صرافة في منطقة المحيصنة الثانية إلى سيارة خاصة بنقل الأمول، والتي كانت متوقفة أمام الصرافة، فاعترضوهم، وهددوهم بالسواطير والفأس، وأصابوا إثنين من الموظفين، وتمكنوا من الاستيلاء على حقيبة الأموال ولاذوا بالفرار.

وذكر أحد الشهود في تحقيقات النيابة العامة في دبي، أن السيارة الخاصة بنقل الأموال حضرت إلى فرع شركة الصرافة في الرابعة عصراً، وكان بها سائقها وحارسي أمن، وبعد تسليمهم حقيبة أموال، فوجئوا أثناء خروجهم من الصرافة باعتراض المتهمين لهم، واعتدوا على حارسي الأمن ثم تمكنوا من سرقة الحقيبة.

وأضاف أنه أبلغ الشرطة أثناء تعدي أفراد العصابة على الموظفين، عن طريق الضغط على زر الإنذار، إلا أن المتهمين تمكنوا من الهرب قبل حضور الشرطة.

وقال أحد رجال الشرطة المكلفين بضبط المتهمين، إنهم تمكنوا بعد البحث والتحري ومسح المنطقة، من العثور على حقيبة الأموال فارغة على بعد 500 متر من مكان الواقعة، وتبين أن عدداً من المتهمين يقطنون في إمارة عجمان، وبالتنسيق مع شرطة عجمان ألقي القبض عليهم، وبسؤالهم عن الواقعة اعترفوا بما ارتكبوه من جريمة الاعتداء على الموظفين وسرقة الأموال.