إصابة 5 أشخاص بانفجار أسطوانة غاز في كافتيريا بعجمان

المصدر: الإمارات اليوم ـ عجمان

أدى تسرب في أسطوانة غاز ظهر أمس، في كافتيريا بمنطقة الراشدية في عجمان إلى انفجار لحظي دون نشوب حريق، اسفر عن اصابة خمسة من العاملين في الكافتيريا بجروح تراوحت بين المتوسطة والبليغة .

وأفاد رئيس قسم المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني عجمان المقدم مصطفى سلطان آل علي، بأن منصة الدفاع المدني بشرطة عجمان تلقت بلاغاً يفيد بسماع صوت انفجار في منطقة الراشدية، وعلى ضوء البلاغ هرعت مركبات الدفاع المدني في مركز الرميلة بإسناد من مركز الإدارة والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وعند الوصول تبين ان الانفجار ناتج عن تسرب للغاز أدى إلى انفجار دون اشتعال أسفر عن خمس إصابات في الكافتيريا، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد لتلقي العلاج اللازم.

وناشد المقدم مصطفى سلطان آل علي أصحاب المطاعم، العناية باسطوانات الغاز والصيانة الدورية لها وللمواقد والأفران، والتأكد من طريقة التمديدات السليمة، والتأكد من إحكام غلق الأسطوانة بعد الانتهاء من استخدامها وعدم القيام بتخزين الغاز داخل المطبخ، وضرورة تخزين الأسطوانة داخل خزنة محكمة الإغلاق وجيدة التهوئة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، أو المواد القابلة للاشتعال أو الاحتراق، بالإضافة إلى عدم رمي أو دحرجة الأسطوانة، وضرورة ترك النوافذ مفتوحة للتهوئة لتجنب مثل هذه الحوادث.