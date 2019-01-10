براءة شاب من تهمة تزوير بطاقة عمل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

برأت محكمة الجنايات في الشارقة شاباً عربياً متهماً بتزوير بطاقة العمل ومحاولة تجديد إقامته المنتهية، كما تم رفض القضية المدنية.

وأقر المتهم أمام المحكمة بأنه تقدم لتجديد الإقامة وفق الإجراءات القانونية، ولم يكن يعلم بأن صاحب العمل ألغى بطاقة عمله بسبب وجود قضية عمالية بينهما، وأن الخطأ الذي جرى كان بسبب مكتب الطباعة وليس بقصد التزوير وليس لديه مصلحة بذلك، إذ طلب مكتب الطباعة منه أوراقاً ثبوتية ونواقص لإكمال تجديد الإقامة، وبعدها تم إصدارها وغادر الدولة.

وأكّد الشاكي أن المتهم لا يستطيع تجديد بطاقة العمل دون وجود التوقيع الإلكتروني الخاص بالشركة، مشيراً إلى أنه راجع مراكز تسهيل والإقامة وشؤون الجنسية وعرف أن البطاقة مزورة، ما دفعه لإقامة قضية ضده.

وتعود تفاصيل القضية إلى نشوب خلاف بين الشاب وصاحب الشركة التي يعمل فيها، ما اضطره إلى رفع قضية عمالية على الشاكي بسبب فصله تعسفياً، وعدم إعطائه حقوقه المالية المترتبة عليه، وخلال القضية العمالية قام صاحب العمل بإلغاء بطاقة العمل، وعند مراجعته مركز تسهيل لإنهاء إجراءات بعض العمل في شركته اكتشف تجديد بطاقة عمل الشاب، ومغادرته الدولة رغم وجود قضية عمالية بينهما.