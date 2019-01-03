اتهام خليجية بالاعتداء على طفلتَيْها بالضرب

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنح، في الشارقة، اتهام امرأة من جنسية خليجية بالاعتداء على طفلتيها البالغتين أربع وخمس سنوات، أثناء وجودهما في حضانة طليقها (والدهما)، ما أحدث فيهما إصابات متفاوتة، حسب الأوراق المرفقة في ملف القضية، ما دفع الوالد، بصفته وليَّ أمرهما، إلى تقديم بلاغ لدى الشرطة، ورفع قضية ضد طليقته لردعها عن ضربهما مرة أخرى.

وواجهت المحكمة المتهمة بالتهم المنسوبة إليها، فأنكرتها، وقالت إن والد الطفلتين كان زوجها، وطلقها، وبعدها أخذ حضانة الطفلتين، مضيفة أنها لم تعتدِ عليهما خلال وجودهما في حضانة والدهما.

وحضر والد الطفلتين بصفته ولي أمرهما، واستمعت المحكمة لأقواله، حيث أكد أن المتهمة ضربت ابنتيه خلال وجودهما بحضانته، وقدم تنازلاً خطياً للمتهمة بعدم مطالبته لها بأية حقوق، بعد تسوية الأمر معها، والاتفاق معها على عدم تكرار الأمر، خوفاً على مشاعر الطفلتين، وحتى تلقيا الرعاية الكافية من أمهما.

وحجزت المحكمة القضية للحكم، بتاريخ 23 يناير الجاري.