7 سنوات لزائر أخفى 1.7 كيلوغرام كريستال في أحشائه

المصدر: محمد فودة - دبي

أيَّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً، أصدرته محكمة الجنايات بحبس زائر (إفريقي) سبع سنوات، وتغريمه 50 ألف درهم، إضافة إلى الإبعاد، بتهمة حمل 1.7 كيلوغرام كريستال في أحشائه.

وطعن المتهم، البالغ 40 عاماً، ضد الحكم، لكن المحكمة رفضت طعنه، وأيدت الحكم بالسجن.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فقد اشتبه مفتشو الجمارك في المتهم، بعدما رصدوا مواد غريبة في أحشائه عند وصوله إلى دبي، في شهر يوليو الماضي، بتأشيرة زيارة.

وقال مفتش في «جمارك دبي»، في شهادته بتحقيقات النيابة العامة، إنه اشتبه في المتهم بسبب سلوكه المتوتر، شارحاً أنه كان يتصبب عرقاً. وحينما سأله عن السبب، لم يجب على الإطلاق، فشعر المفتش بأن هناك شيئاً مريباً يتعلق به، وقرر إحالته إلى جهاز التفتيش بأشعة إكس، حيث تم رصد أجسام غريبة في معدته فعلاً.

وقال المفتش إن المشتبه فيه أحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، فأرسلته بدورها إلى مستشفى راشد، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة، حيث تم استخراج 63 كبسولة من مخدر الكريستال، تزن نحو 1.7 كيلوغرام.

وعند سؤال المتهم من قِبَل رجال الشرطة عن سبب حمل المخدرات في أحشائه، على الرغم من علمه بطبيعتها، قال إنه فعل ذلك مقابل 2000 دولار، وإن مدبري الجريمة وعدوه بالحصول على المقابل المالي فور لقائه شخصاً سيتسلم منه الكبسولات في دبي.