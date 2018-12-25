محاكمة آسيوي بتهمة خطف طفل لاسترداد 500 ألف درهم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة في قضية متهم فيها شخص من جنسية دولة آسيوية، بتهمة خطف طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، وذلك لاسترداد ماله البالغ نصف مليون درهم، والذي كان ديناً على عائلة الطفل.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، بأنه قام باختطاف الطفل، وطالب بفدية مقابل إرجاعه، فأنكر التهمة، وقال إنه صديق للعائلة منذ خمس سنوات، ويريد منهم مبلغاً قدره نصف مليون درهم دين له عليهم، إذ كان الطفل برفقته وبقي لمدة أربع ساعات معه، وخلال هذه الفترة قامت الأم بالإبلاغ عن فقدان ابنها وخطفه، وتم ضبطه من قبل الشرطة في محطة الحافلات بالشارقة وبرفقته الطفل.

وتابع المتهم أنه طالب العائلة بالمبلغ أكثر من مرة، لكنهم لم يقوموا بإرجاعه، مشيراً إلى أنه يعمل في شركة معروفة وكبيرة ووضعه المادي جيد.

وطلبت النيابة إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وقررت المحكمة استدعاء الطفل وأمه، للاستماع لأقوالهما في الجلسة المقبلة التي ستعقد في السادس من يناير المقبل.