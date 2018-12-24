شرطة عجمان تلقي القبض على عصابة آسيوية أثناء سرقة محل تجاري

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على عصابة من الجنسية الآسيوية مكونة من ثلاثة أشخاص متلبسين أثناء قيامهم بعملية السرقة من أحد المحلات التجارية في إمارة عجمان.

وتعود تفاصيل القضية كما أوضحها الرائد محمد حمد بن يافور الغفلي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان أن قسم العمليات استقبل اتصالاً من أحد الأشخاص يفيد بقيام شخص مجهول بإتلاف زجاج محل سوبر ماركت بمنطقة الصناعية الجديدة.

وعلى إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية وتحرك إلى المكان لكشف تفاصيل الواقعة وضبط الجناة، وبوصول الفريق إلى الموقع خلال وقت قصير وبعد معاينة مكان الحادث تبين بأنه تم إتلاف زجاج باب المحل من قبل الجناة، وبتحليل الأسلوب الإجرامي للجناة، وبحنكة وخبرة رجال التحريات في التعامل مع هذا النوع من الجرائم ساورهم الشك بأن الجناة لا زالوا داخل المحل، وبتمشيط المحل تم العثور على شخصين مختبئين بين حقائب السفر فتم ضبطهما ليتبين أن الأول يدعى (م.ف.ج) والآخر (و.أ.م) كلاهما من الجنسية الآسيوية.

وعثر بحوزتهما على حقائب للسفر كانوا يضعون بها مجموعة كبيرة من الهواتف المتحركة تقدر قيمتها بـ 80.000 درهم، وبسؤالهما عن الواقعة اعترفا بالسرقة، كما أقرا بوجود شخص آخر معهما في الخارج قام بإتلاف زجاج باب المحل، وبتمشيط المكان لم يتم العثور على الشخص الثالث المشارك في عملية السرقة.

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تبين أنه يقيم في إمارة الشارقة، وبالتنسيق مع شرطة الشارقة تم إلقاء القبض عليه، وتبين انه آسيوي الجنسية يدعى (و.أ.م)، وكان يحمل حقيبة ظهر عُثر فيها على عدد 2 هواتف متحركة، وبسؤاله عن الواقعة اعترف أنه قام بسرقتها من أحد المحلات التجارية بمدينة العين برفقة المتهمان الآخران، كما اعترف بأنه خطط مع المتهمان الآخران لسرقة السوبر ماركت المذكور أعلاه في عجمان، حيث قام بإتلاف باب المحل فيما قام الآخران بدخول المحل للسرقة إلى أن تم ضبطهما، وعليه أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة.

وأشاد الرائد محمد بن يافور بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين، كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير لشرطة الشارقة على تعاونهم، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول الاعتداء على أحد أو يرتكب أي جريمة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.