«استئناف أبوظبي» تنظر قضية خليجي متهم بتعاطي «القنب الهندي»

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، النظر في قضية اتهام شاب خليجي بحيازة مواد مخدرة، وتعاطي مؤثرات عقلية، وقيادة مركبة تحت تأثيرها، وقرّرت تأجيل القضية للحكم فيها إلى جلسة 30 ديسمبر الجاري مع إضافة لائحة السوابق القضائية للمتهم. وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وحيازة مخدر القنب الهندي، أو تعاطيه وقيادة مركبته تحت تأثيره، فيما لم يبرّر إظهار تقرير الفحص الطبي الذي أجري له المادة المخدرة في جسده، مشيراً إلى أنه يبلغ من العمر 28 عاماً ومتزوج ولديه أطفال وسبق اتهامه في قضيتي تعاطٍ وصدر ضده حكم بالغرامة 20 ألف درهم والحبس ستة أشهر.

فيما قدمت والدة المتهم خلال الجلسة، مذكرة دفاع بالنيابة عن المتهم، والتمست الرأفة لنجلها مراعاة لظروفه الشخصية والاجتماعية.