«استئناف أبوظبي الاتحادية» تعاقب مدانين في قضايا أمنية بالسجن

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في ختام جلستها، التي عقدتها أمس، أحكاماً بالسجن والإبعاد، والإيداع بمراكز المناصحة، بحق عدد من المدانين في قضايا أمنية، وبرأت شخصاً واحداً من التهم المنسوبة إليه.

وعاقبت المحكمة (ع.ع.ع.أ) بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مليون درهم وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة جهاز الاتصال المضبوط وإلزامه بالمصروفات القضائية، بعد أن نسبت إليه تهمة الترويج لتنظيم إرهابي (داعش)، وبرّأته من تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

كما عاقبت (ن.ع.ع) بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه 5000 درهم عما نسب إليه، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالمصروفات القضائية.

وبرّأت (س.م.أ.أ) مما نسب إليه وأمرت بمحو المعلومات والعبارات المؤثمة، وبإيداعه أحد مراكز العلاج النفسي المتخصصة. كما أمرت بإيداع (س.ي.م.أ) أحد مراكز المناصحة مع توفير العلاج اللازم على النحو المشار إليه بتقرير المستشفى، وإخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم. وفي القضية الأخيرة حكمت غيابياً بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على (أ.س.ع) وتغريمه 15 ألف درهم، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، ومصادرة المتفجرات المضبوطة، وبإلزامه بالمصروفات القضائية.