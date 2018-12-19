حبس سائح لاحق امرأة واعتدى على شرطي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس سائح خليجي، يبلغ من العمر 23 عاماً، ستة أشهر، لاعتدائه على رجل شرطة، حاول التدخل لمنعه من ملاحقة امرأة أوروبية في منطقة مرتفعات البرشاء.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن والد المتهم ورجلاً آخر كانا يجريان خلفه للسيطرة عليه، حين أبلغت امرأة أوروبية الشرطة بأنه كان يلاحقها، فيما يلاحقه شخصان آخران، فانتقلت دورية بسرعة إلى المكان، وشاهد رجال الشرطة الواقعة.

وقال شاهد من شرطة دبي، إن والد المتهم وحارس أمن فندق قريب كانا يجريان وراءه، وحين حاول شرطي إيقافه لمنعه من ملاحقة المرأة، واقتياده إلى مركز الشرطة، بادر بالاعتداء على الأخير وأهانه هو وزميله، متأثراً بمشروبات كحولية كان يتعاطاها. وبسؤال المتهم، قال إنه لا يذكر تفاصيل الواقعة كلياً، فتم توجيه اتهامات بالاعتداء على رجال الشرطة، ومنعهم من أداء وظيفتهم، وقضت المحكمة بحبسه ثم إبعاده بعد قضاء العقوبة.