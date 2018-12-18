محاكمة محل أغذية لبيع "جوافة" غير صالحة للاستخدام

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أجلت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية خاصة بأحد المحال العاملة في مجال بيع وتوريد المنتجات الغذائية، والمتهم بتداول مواد غير صالحة للاستخدام "جوافة مستوردة" إلى جلسة 6 يناير المقبل لعداد الدفاع والمرافعة.

وتعود تفاصيل القضية بحسب إفادة شاهد الاثبات (ممثل جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية) الحاضر في الجلسة، بأن موظفي الجهاز أخطروا ممثلو المحل المتهم، بوجود قرار صادر بمنع تداول هذا النوع من الجوافة والتحفظ عليها، مضيفاً "بأنه تبين لهم في اليوم التالي، قيام المحل بالتصرف بالكمية التي تم التحفظ عليها في اليوم السابق، على الرغم من علمهم بمدى خطورتها لاحتوائها على كميات كبيرة من المبيدات الحشرية".

وتابع: عندما استفسر موظفو جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية عن الكميات التي تم الحجز عليها، لم يقدم المحل أي افادة بخصوصها، الأمر الذي حذا بموظف الجهاز إلى إحالة الواقعة للجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

ورفضت هيئة المحكمة توجيه سؤال للشاهد تقدم به المحامي الحاضر مع محل الأغذية، حول قيام مفتشي الجهاز بفحص المنتج، حيث أكد قاضي المحكمة للمحامي بأن أفادت الشاهد أوضحت أن محل الأغذية قام بالتصرف بالمنتج مما يتعذر الوصول إليه، وبالتالي إجراء الفحوصات المخبرية عليه للتأكد من سلامته أو عدمه.