محاكمة أمّ متهمة بضرب ابنتها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة استئناف أبوظبي نظر قضية أمّ متهمة بالاعتداء على ابنتها بالضرب، فيما أكدت الأم أن ابنتها ادعت ذلك لطردها من المنزل إرضاءً لزوجها الذي توجد بينها وبينه مشكلات، نظراً إلى جلوسه في المنزل من دون عمل، واعتدائه المتكرر على أحفادها من زوجين سابقين لابنتها.

وتعود حيثيات الواقعة، كما ذكرت الأم خلال جلسة المحكمة، إلى أن ابنتها طردتها من منزلها، مرجعة السبب في ذلك إلى عدم رغبة زوج ابنتها الثالث، الذي تزوجته حديثاً، في وجودها داخل المنزل، وذلك لتدخلها في شؤون أحفادها (أبناء ابنتها من الزوجين السابقين).

وأفادت الأم بأن يوم واقعة الطرد، نشب خلاف بينها وبين زوج ابنتها، بسبب قيام الأخير بضرب حفيدها الأكبر على جسده، مشيرة إلى أنها شرعت فور معرفتها بالأمر في توبيخ زوج ابنتها، وتحذيره من التعرض لحفيدها مرة أخرى، خصوصاً أنه لا يعمل، ولديه سوابق قضائية، فضلاً عن كونه يقيم في منزل ابنتها.

وقالت: «تدخّل الجدة في شؤون أحفادها، يعتبر أمراً دارج الحدوث، كونها الأكبر في السن والأقدر على رعايتهم لخبرتها في الحياة»، مشيرة إلى أنها بعد ذلك توجهت إلى غرفتها للنوم، وبعد ذلك فوجئت بابنتها الصغيرة توقظها لتعلمها بأن شقيقتها قامت بإبلاغ الشرطة التي حضرت إلى المنزل، ووجهت لها تهمة الاعتداء عليها بالضرب، ليتم في نهاية الأمر إخراجها من المنزل وإحالتها إلى المحكمة بتهمة الاعتداء.