وفاة طفل مواطن غرقاً بمسبح في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفي الطفل المواطن سيف سعيد، ويبلغ من العمر ثلاث سنوات، أول من أمس، إثر تعرضه للغرق في مسبح فيلا سياحية في رأس الخيمة، وأعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أنها تحقق في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السياح ومستخدمي المسابح في الفنادق والفلل السياحية.

وقال والد الطفل، محمد سعيد، لـ«الإمارات اليوم»، إنه ذهب برفقة أسرته لقضاء إجازة في إحدى الفلل السياحية، موضحاً أنه «بعد الوصول نزلنا المسبح للاستجمام، وبعد خروجنا للراحة نام ابني سيف وهو أصغر أبنائي، وبعد وقت قصير فوجئنا بأنه غير موجود في السرير، وبعد البحث عنه وجدته طافياً على سطح مياه المسبح».

وأشار إلى أنه أخرجه بسرعة، وبدأ بإجراء إسعافات أولية له حيث كان على قيد الحياة، واتصلت بالإسعاف الذي حاول إنقاذه، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي نتيجة شربه كمية كبيرة من الماء.