محاكمة متهم بدخول مسكن فتاة وهتك عرضها

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

استمعت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، لمرافعة محامي الدفاع عن متهم من جنسية دولة آسيوية، دخل مسكناً دون إرادة صاحبه وهتك عرض فتاة وسرق 150 درهماً، واعترف المتهم أمام المحكمة بدخول منزل الفتاة من إحدى النوافذ، وتسلل إلى غرفة نومها وقام بإمساكها من ساقها، كونه كان في حالة سكر، لكنه أنكر ارتكابه واقعة السرقة.

ودفع محامي الدفاع بانتفاء أركان الجريمة وبعدم معقولية الواقعة، لوجود شخص آخر غير موكله، قام بدخول منزل المجني عليها وارتكب جريمة السرقة، وطالب ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه، واحتياطياً استعمال الرأفة، وأجلت المحكمة استكمال النظر في القضية إلى الجلسة المقبلة.