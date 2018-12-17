تطرد والدتها من المنزل إرضاءً لزوجها الجديد

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة استئناف أبوظبي نظر قضية أم متهمة بالاعتداء على ابنتها بالضرب، فيما أكدت الأم أن ابنتها ادعت ذلك لطرها من المنزل إرضاءً لزوجها الذي توجد بينها وبينه مشاكل نظراً لجلوسه في المنزل بدون عمل واعتداءه المتكرر على احفادها من زوج ابنتها السابق.

وتعود حيثيات الواقعة كما ذكرت الأم خلال جلسة المحكمة، بأن ابنتها قامت بطردها من منزلها، مرجعة السبب في ذلك إلى عدم رغبة زوج ابنتها الثالث، والذي تزوجته حديثاً، في وجودها بداخل المنزل، وذلك لتدخلها في شؤون أحفادها (أبناء ابنتها من الأزواج السابقين).

وأفادت الام بأن يوم واقعة الطرد، نشب خلاف بينها وبين زوج ابنتها، بسبب قيام الأخير بضرب حفيدها الأكبر على جسده، مشيرة بأنها شرعت فور معرفتها بالأمر في توبيخ زوج ابنتها وتحذيره بعدم التعرض لحفيدها مرة آخري، خاصة وأنه لا يعمل، ولدية سوابق قضائية، فضلاً عن كونه يقيم في منزل ابنتها،

وقالت "تدخل الجدة في شؤون أحفادها، يعتبر امر دارج الحدوث، كونها الاكبر في السن والاقدر على رعايتهم لخبرتها في الحياة، مشيرة إلى أنها بعد ذلك توجهت إلى غرفتها للنوم، وبعد ذلك فوجئت بابنتها الصغيرة توقظها لتعلمها بأن شقيقتها قامت بإبلاغ الشرطة التي حضرت إلى المنزل، ووجهت لها تهمة الاعتداء عليها بالضرب، ليتم في نهاية الامر اخراجها من المنزل واحالتها إلى المحكمة بتهمة الاعتداء.