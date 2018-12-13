حملات لضبط المركبات السياحية المخالفة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

قال مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، في شرطة الشارقة، الرائد عبدالرحمن محمد خاطر، إن الشرطة قامت بتكثيف الحملات المرورية، في مناطق البداير والفاية ونزوى وشارع مليحة والرحمانية، خلال الفترة الأخيرة، لمنع الإزعاج الناجم عن الدراجات النارية، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، لتنفيذ حملات المركبات السياحية المخالفة.

‏من جانبه، أفاد رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، خالد جاسم المدفع، بأن العام الماضي شهد إصدار قانون واضح، يمنع دخول السيارات والمركبات السياحية إلى المناطق السكنية في الإمارة، مشيراً إلى أنه تم تحرير 200 مخالفة بحق سيارات تتبع شركات سياحية، لعدم التزامها بالاشتراطات اللازمة.

وقال المدفع إن الهيئة ستنفذ، قريباً، حملة لضبط أي مخالفات، تتسبب فيها المركبات السياحية في المناطق السكنية، وسنتخذ إجراءات ضد الشركات المخالفة.