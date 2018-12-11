إصابة طفل بحروق إثر لعبه بالنار

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أصيب طفل عربي بحروق بسيطة إثر لعبه بالنار، كما تسبب في حريق حديقة منزل مهجور، بمنطقة الدهان في رأس الخيمة.

وقال مصدر في إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، لـ«الإمارات اليوم»، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة السابعة و15 دقيقة، مساء أول من أمس، يفيد بإصابة طفل (14 سنة) بحروق بسيطة، إثر لعبه بالنار وإشعاله حريقاً في حشائش حديقة منزل مهجور بمنطقة الدهان. وأوضح أنه على الفور انتقلت الفرق المختصة إلى المنزل، وتم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بواسطة الإسعاف الوطني، كما تم إخماد الحريق البسيط، وتسليم ملف الحريق إلى شرطة رأس الخيمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أنه يجب على جميع الأسر مراقبة أطفالها، وعدم السماح لهم باستخدام الولاعات والأدوات القابلة للاشتعال، لتفادي تعرضهم للمخاطر أو قيامهم بإشعال النيران والتسبب في خسائر بالممتلكات.

وفي حادث منفصل، تلقت غرفة العمليات بالدفاع المدني، أول من أمس، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين شاحنة ثقيلة ومركبة خفيفة على شارع الدقاقة، أسفر عن إصابة مواطن، وتدهور الكابينة الخلفية للشاحنة، وانسكاب كميات من الديزل والبنزين على الطريق العام.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني بأنه تم نقل المصاب بالإسعاف الوطني إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتولت فرق الإطفاء والإنقاذ تأمين الطريق، لحين وصول عمال البلدية لإزالة الديزل والبنزين من الطريق.

وأشار إلى أن الفرق المعنية في موقع الحادث فتحت غطاء المركبة الخفيفة، وفصلت البطارية عنها، لتفادي وقوع حريق في المركبة والمكان، نتيجة تسرب المشتقات البترولية.