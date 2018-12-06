مسّاج بـ 30 درهم وراء سرقة 110 ألف درهم من "مندوب ساذج"

المصدر: محمد فودة-دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات رجلاً وامرأة آسيويين استدرجا مندوباً بأن أغرته المرأة بتدليك جسده "مسّاج" مقابل 30 درهماً فقط، فوافق ورافقها إلى إحدى الشقق، ثم فوجئ بالمتهم الأول يهاجمه بقضيب حديدي ويضربه ويسرق منه حقيبة تحوي 110 ألف درهم.

وقال المجني عليه، وهو مندوب لدى رجل أعمال، أن الأخير طلب منه لقاء أحد الأشخاص واستلام مبلغ 110 ألف درهم منه لشراء أجهزة ألعاب إلكترونية من أحد المحلات في منطقة نايف، واستلم المبلغ فعلياً ووضعه داخل حقيبة جلدية حملها على كتفه وغادر مشياً على الأقدام قاصداً ذاك المحل، وبعد حوالي 10 دقائق التقى المتهمة وكانت ترتدي عباءة وشيلة وتضع نظارة شمسية وعرضت عليه تدليك جسمه مقابل 30 درهماً فقط.

وأضاف أنه في ظل إلحاحها الشديد رافقها إلى شقة في بناية بسوق الذهب، وطلبت منه خلع ملابسه حتى تمارس عملها ، إلى أن فوجئ بالمتهم الأول يخرج من خزانة ملابس حاملاً قضيباً حديدياً سدد له ضربة به على ساعده الأيسر فسقط المجني عليه أرضاً، ثم سحب المتهم الحقيبة وأخرج المبلغ، فيما لاذت المتهمة بالفرار.

وأشار المجني عليه إلى أن المتهم طرده من الشقة لاحقاً، فأبلغ الأول الشرطة التي حضرت لكنها لم تجد المتهم وعثرت فقط على حقيبة جلدية بها ورقة نقدية فئة 10 روبيات هندية تخصه.