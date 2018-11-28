محاكمة «خليجي» بتهمة الاعتداء على زوجته

المصدر: أبوظبي ـــ الإمارات اليوم

نظرت محكمة الاستئناف في أبوظبي، أمس، قضيتي اعتداء بالضرب، الأولى متهم فيها شاب (خليجي) بالاعتداء على زوجته بالضرب، والثانية خاصة بشاب يتهم عمه بضربه، وشهدت القضيتان رفض الشاكيين التصالح، فقررت المحكمة حجزهما للحكم في 11 من ديسمبر المقبل.

وخلال الجلسة، اعترف الزوج بضرب زوجته، مشيراً إلى أنه في ذلك الوقت كان مصاباً ويعالج بأدوية بها مواد مخدرة تفقده الإدراك، وأنها وقت الحادث قامت باستفزازه.

فيما قدمت محامية المتهم مذكرة دفاع تتضمن تقريراً طبياً صادراً من أحد المستشفيات الخاصة، تفيد بأن المتهم أجرى عملية جراحية استلزمت حصوله على علاج يحتوي نسب مخدرة تذهب الإدراك، مطالبة ببراءته، نظراً إلى وجود موانع للمسؤولية الجنائية لفقده الإدراك وقت حدوث الواقعة.

من جهة أخرى، اتهم خليجي عمه بضربه، وأكد العم أن ابن شقيقه هو من اعتدى عليه.

وقال الشاكي إنه تعرّض للضرب من عمه بسبب مطالبته له بعدم دخول المنزل مباشرة، إلا أن عمه رفض وضربه.