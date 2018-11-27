لا حوادث مرورية بليغة في عجمان والشرطة تضبط انسيابية حركة السير

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أكدت القيادة العامة لشرطة عجمان أنه لم تقع أي حوادث مرورية بليغة خلال هطول الأمطار، وأن حركة السير والمرور في طرق الإمارة تسير بشكل انسيابي وطبيعي.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان المقدم سيف عبد الله الفلاسي، أنه لم يتلقى أي إصابات بليغة أو حالات وفاة، بفضل جهود أفراد الشرطة والدوريات الذين عملوا بشكل احترافي ومتقن على في التعامل مع هطول الأمطار.

وأشار إلى ان خطة متكاملة محكمة تم إعدادها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والشركاء، لتحقيق أعلى مستويات الراحة والسلامة للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان، وقمنا بنشر 22 دورية مرورية في الطرق الرئيسية والأماكن الحيوية في الإمارة، إضافة إلى مناطق تجمع المدارس لتأمين تنقل الطلبة بسلام دون تعرضهم لأي مخاطر.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات السائقين إلى التزام قوانين السير والمرور، والحذر أثناء القيادة في حالة تجدد الجو الماطر، ومحاولة تجنب قطع الطرق التي تتجمع فيها المياه بشكل كبير قد يتسبب في أضرار تؤدي إلى تعطل المركبات، وسلك طرق بديلة تؤدي إلى الوجهة المطلوبة دون التعرض لأية مخاطر، متمنياً السلامة للجميع.