شرطة عجمان تعثر على الفتى المتغيب وتعيده إلى عائلته

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

عثرت القيادة العامة لشرطة عجمان على الصبي الحدث المتغيب عن منزله في إمارة عجمان منذ 5 أيام، والذي أعلنت والدته على إذاعة الرابعة تغيبه عن المنزل.

وصرح نائب قائد عام شرطة عجمان العميد عبدالله أحمد الحمراني، أن شرطة عجمان بجهود وخبرة رجال إدارة التحريات والمباحث الجنائية المتواصلة، تمكنت من العثور على الصبي الحدث البالغ من العمر 15 عام الذي تغيب عن منزل ذويه منذ ايام، حيث تم رصد مكان تواجده بالقرب من سوق الذهب بعجمان.

وأضاف نائب قائد عام شرطة عجمان بأن الصبي أفاد أنه هرب من المنزل وتعمد التغيب والتخفي عن رجال الشرطة وعن كل ما يصله بعائلته، لعدم رغبته بالعودة إلى منزله بسب كثرة المشاكل العائلية وسوء المعاملة والضغط الاسري الذي يتعرض له دائما، وعليه تم تحويل الفتى إلى قسم الدعم الاجتماعي لمساعدته والتنسيق مع عائلته وأعادت الشرطة الصبي إلى منزله سالما.

وناشد سعادته أولياء الأمور إلى ضرورة الرفق بالأبناء وخاصة الأحداث في فترة المراهقة، ومرافقتهم ومصادقتهم والتحلي بالصبر معهم والتعامل معهم بأساليب التربية العقلانية، مؤكدا أن استخدام الشده والعنف مرفوض نهائيا وهو ما ينفر الأبناء من أسرهم ومنازلهم.