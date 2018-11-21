مواطنة تستنجد بالشرطة والجمهور للبحث عن ابنها المفقود

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

استنجدت مواطنة عبر برنامج البث المباشر على أثير برنامج الرابعة والناس، الذي تبثه إذاعة عجمان، بالشرطة والجمهور وجميع المسؤولين، للبحث عن ابنها المتغيب عن المنزل منذ 4 أيام، والبالغ من العمر 15 عاماً، لافتة إلى أنها أبلغت الشرطة منذ وقت الحادثة، ولم تجده إلى الآن.

وقالت والدة الطفل «أم عبدالله» إن ابنها تغيب عن منزل العائلة في بداية الأسبوع الجاري، ولم يعد إلى البيت، وعندما شعرت بطول غيابه بدأت رحلة البحث عنه.

وتابعت.. قمت بإبلاغ الشرطة التي بدأت في البحث والتحري على الفور، مشيرة إلى أن ابنها يتعرض لتغيرات سلوكية في حياته اليومية بسبب سن المراهقة، لافتة خلال بكائها إلى أنها تريد معرفة أي معلومة عن ابنها حتى تطمئن عليه.

وأوضحت أن بيتها تعرض لحادثة حريق قبل فترة من الزمن واحترقت غرفة ابنها المفقود، وتمكن ابنها من النجاة.

ولفتت إلى وصولها خبر بأنه تمت مشاهدة ابنها بالقرب من سوق الذهب في عجمان، وتواصلت مع الشرطة وأبلغتها بذلك، ولكن لم يستطع أفرادها التوصل إلى شيء لغاية الأن، مشيرة إلى أنها لاحظت بعض التغيرات على ابنها في الفترة الأخيرة، ووجدت في أحد الأيام مدواخاً بحقيبته بعد عودته من المدرسة، وراجعت المدرسة، وطلبت منها متابعة الأبناء، خصوصاً في سن المراهقة، حيث يتعرض فيها الشاب لتغيرات كثيرة جسدية وعقلية.

وتواصل القيادة العامة لشرطة عجمان عمليات البحث عن الطفل المتغيب، فيما أبدى عدد من أفراد المجتمع استعدادهم للتعاون في عمليات البحث، متخذين من مواقع التواصل الاجتماعي منصة للتنسيق في ما بينهم، أملاً في العثور على الطفل.