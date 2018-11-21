اتهام موظف بنك وآسيوي بالاستيلاء على مليونَي درهم

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في أبوظبي نظر قضية آسيوي وموظف بنك، متهمَين بتزوير مستندات لـ20 شخصاً، وحصلا على قروض بنكية بقيمة مليونين و10 آلاف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الشرطة بلاغاً من مسؤولي أحد البنوك، يفيد باكتشافهم قيام بعض الأشخاص بطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية (قروض بنكية) بمبالغ كبيرة، بموجب مستندات عبارة عن شهادات راتب مزورة، وبالتحري عن الواقعة تبين أن وراء ارتكابها كلاً من المتهمين آسيوي وموظف في البنك، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وأحالتهما النيابة العامة إلى المحكمة.

وخلال الجلسة اعترف المتهم الثاني بإنجاز معاملات تعود إلى 20 شخصاً من دون أن يلتقي بأحد منهم، عازياً السبب إلى أنهم ادعوا له عبر الهاتف أنهم يعملون في مهنة «طبيب» وأن ظروف عملهم تفرض عليهم البقاء في المستشفي لساعات متأخرة، ما يحول دون حضورهم إلى البنك لإنجاز المعاملة، فيما أنكر المتهم الأول أي صلة له بالواقعة.

وطلب المحامي الحاضر عن البنك والمدعي، بالحق المدني، أجلاً لتقديم البنك صحيفة ادعاء بالحق المدني، وقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الرابع من ديسمبر المقبل.