شرطة الشارقة تتعامل مع 4400 حالة إنسانية خلال عام

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تعامل قسم الإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مع 4400 حالة إنسانية منذ إطلاق مبادرة النقل العام المراعي «السن»، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، قبل عام، وتُعنى المبادرة بالتعامل مع شريحة طريحي الفراش من كبار المواطنين.

وقال رئيس قسم الإنقاذ بشرطة الشارقة، الرائد راشد بن صندل، إن شرطة الشارقة أطلقت، منذ عام، مبادرة النقل العام المراعي «السن»، للتعامل مع شريحة طريحي الفراش من كبار المواطنين، وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمة نقلهم من منازلهم إلى المستشفيات، وإعادتهم إلى منازلهم بعد تلقي العلاج، كما يتم نقلهم إلى الدوائر والمؤسسات الخدمية المختلفة التي يتحتم عليهم زيارتها، وتشمل الخدمة نقلهم إلى مختلف المناطق إذا تطلب منهم ذلك، حيث تستخدم في عملية نقلهم سيارات مجهزة ومعدة خصيصاً للتعامل معهم بسهولة، مشيراً إلى أنه تم التعامل، العام الماضي، مع 1755 حالة، بينما ارتفع العدد إلى 2645 حالة، منذ بداية العام الجاري حتى الآن، كما تم نقل 2254 من الحالات المرضية غير الطارئة.

وأكد بن صندل أن شرطة الشارقة تسخّر كل إمكاناتها في سبيل القيام دورها المجتمعي، وتوفير أفضل الخدمات لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن قسم الإنقاذ يقدم العديد من الأعمال والخدمات الإنسانية التي تعتبر واجهة تعكس الوجه الحضاري لشرطة الشارقة، وانصهارها في كثير من القضايا التي تهم المجتمع بمختلف شرائحه، وثقافاته المتنوعة.